لمى محمد - ثقافة الحُضْن -بساطة 4

2020/01/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد تركتُ أختي في العراق..رجعتُ رأيتها عمياء..مكان عينها الأولى برميل نفط..و محلّ الثانيّة مقام طوائف..بكيتها..و لم ترني..سألتها:ما رأيك أن نهاجر؟-نهاجر؟!-نهاجر..آخذك معي إلى مكان بلا طوائف...-لمن أترك العراق؟ لأحفاد الفرس؟ أم لأتباع الروم؟-اتركيها لأولاد تقاتلوا على القبور..-من الأولاد من أراد حياة..وعدني بعينين..لهم أحيا..و بهم آمنت.........

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