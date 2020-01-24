2020/01/24 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #لمى_محمد تركتُ أختي في العراق..رجعتُ رأيتها عمياء..مكان عينها الأولى برميل نفط..و محلّ الثانيّة مقام طوائف..بكيتها..
و لم ترني..سألتها:ما رأيك أن نهاجر؟-نهاجر؟!-نهاجر..
آخذك معي إلى مكان بلا طوائف...-لمن أترك العراق؟ لأحفاد الفرس؟ أم لأتباع الروم؟-اتركيها لأولاد تقاتلوا على القبور..
-من الأولاد من أراد حياة..
وعدني بعينين..لهم أحيا..
و بهم آمنت.........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - ثقافة الحُضْن -بساطة 4-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و لم ترني..سألتها:ما رأيك أن نهاجر؟-نهاجر؟!-نهاجر..
آخذك معي إلى مكان بلا طوائف...-لمن أترك العراق؟ لأحفاد الفرس؟ أم لأتباع الروم؟-اتركيها لأولاد تقاتلوا على القبور..
-من الأولاد من أراد حياة..
وعدني بعينين..لهم أحيا..
و بهم آمنت.........
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#لمى محمد - ثقافة الحُضْن -بساطة 4-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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