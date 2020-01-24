اجتماع خاص لمتابعة تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني

2020/01/24 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ترأسَ رئيسُ الوزراء عادل عبد المهدي، اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق، لمتابعة سياسات التنفيذ واستكمال عرض المشاريع الأكثر جدوى، في وقت دعت فيه وزارة التخطيط الوزارات والمحافظات إلى إرسال قائمة بمشاريعها ذات الأولوية من أجل تضمينها في الاتفاق مع بكين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته “الصباح”: إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس، أمس الأول الخميس، اجتماعا خاصا بمشاريع الاتفاق العراقي الصيني في مختلف أنحاء العراق، لمتابعة سياسات التنفيذ واستكمال عرض المشاريع الأكثر جدوى المتعلقة بتطوير البنى التحتية في مجالات الطرق والنقل والطاقة والسكن والبتروكيمياويات وغيرها”.

وأضاف، أنه “جرى بحث الأولويات للمشاريع المنتجة والتي من شأنها تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتشغيل الأيدي العاملة”، مشيرا الى أنه “حضر الاجتماع وزير التخطيط وعدد من وكلاء الوزارات ومستشاري رئيس الوزراء”.

كما أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان آخر، موافقة المجلس على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى.



وقال المكتب: إنه “في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (فقرة 4 رقم 8 لسنة 2020) بالموافقة على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى، التي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز خلال 36 شهراً».

وأضاف، «كما شكّل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز، واستثماره وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي».

وتابع، أن «المجلس الوزاري للطاقة خوّل وزارة النفط تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بجميع قطاعاتها بشكل عام».

إلى ذلك، طالبت وزارة التخطيط، بقائمة المشاريع المقترح تقديمها ضمن الاتفاق الصيني.

وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي في بيان تلقته “الصباح”: إن “على جميع الوزارات والمحافظات تقديم قائمة بالمشاريع ذات الأولوية الستراتيجية بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية؛ لتنفيذها ضمن الاتفاق العراقي - الصيني”.

ودعا الدليمي إلى “تقديم المشاريع المقترحة بالسرعة الممكنة بعد مواءمتها مع أهداف خطة التنمية الوطنية والفجوات التنموية والميزة المكانية، لافتاً إلى “أهمية بيان تفاصيل كل مشروع واكتمال متطلبات الإدراج من عدمه، والموقف من الخطة، إنْ كان مدرجاً أو غير مدرج، والالتزامات التي تفضلها جهة التعاقد، إنْ كانت مع متعاقد أو غير متعاقد”، مشدداً على” أهمية اختيار المشاريع وفقاً لأولوية وحاجة المواطنين”.

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