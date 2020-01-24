2020/01/24 | 23:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وقعت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة عقد تنظيم بطولة الامير فيصل بن فهد العربية للأندية أبطال الكؤوس للرجال الخامسة عشروللسيدات الخامسة.واكد رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، محمد المنيع الثقة في قدرة تونس على تنظيم مثل هذه التظاهرات بتميز وهو ما تشهد عليه البطولات التي تلاحقت في تونس من الحمامات الى صفاقس و سوسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تحتضن بطولة الاندية العربية لكرة اليد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تحتضن بطولة الاندية العربية لكرة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).