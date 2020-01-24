سيتين يستعين بالشباب في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا

2020/01/24 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة فالنسيا، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا.

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