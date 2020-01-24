الحكيم مخاطبا قادة الكتل السياسية : كفى مماطلة وتسويفا ولتجلسوا على طاولة العراق

2020/01/24 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الجمعة، دعوة الى الاحزاب السياسية لعقد اجتماع طاولة لحل المشاكل في البلد.

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