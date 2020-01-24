المرجعية تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق ووحدته

2020/01/24 | 23:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء المقدسة / الصباح

أكدت المرجعية الدينية العليا، موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمسّ هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، وبينما دعت إلى إجراء الإصلاحات الحقيقية، حذرت من أسمتهم "الفرقاء" من مخاطر تأخر تشكيل الحكومة.

وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف:

نوجز لكم مواقف المرجعية الدينية من قضايا الساعة في البلد كما ورد من مكتب المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الأشرف:

أولاً: إنّ المرجعية الدينية تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمسّ هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، وللمواطنين كامل الحرية في التعبير ـ بالطرق السلمية ـ عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الاملاءات الخارجية.

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