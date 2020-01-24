مليونية بغداد تطالب بإخراج القوات الأميركية

2020/01/24 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بمشاركةٍ جماهيريةٍ كبيرةٍ، طالبت التظاهرة التي شهدتها بغدادُ أمس الجمعة، بضرورة إخراج القوات الأميركية من البلاد ورفض أي انتهاك للبلاد والحفاظ على السيادة والاستقلال، وبينما أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن "العراقيين مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة"، في تعليق له على التظاهرة، أطلق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مبادرة لانسحاب القوات الأميركية من العراق.

وقال الرئيس صالح في تغريدة على "تويتر": "العراقيون مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبرة عن إرادتهم الوطنية المستقلة بعيداً عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها".

وأرفق رئيس الجمهورية مع التغريدة صورة للتظاهرة التي شهدتها بغداد.

وانطلقت صباح أمس، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية، ورفع المتظاهرون الذين لبوا دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للخروج بتظاهرة كبيرة تندد بالوجود الاميركي على الاراضي العراقية، الاعلام العراقية وارتدوا الاكفان، بينما رددوا هتافات بحب الوطن واخرى ترفض التواجد الاميركي على الاراضي العراقية، وردد المتظاهرون: "نعم نعم سيادة..



نعم نعم مقاومة..



كلا كلا أمريكا..



كلا كلا للمحتل"، كما رفعوا لافتات "العراق بلد الأنبياء..



لا مكان للغرباء"، واختتمت التظاهرة بانسيابية وهدوء تام وبتعاون كبير بين منسقيها والقوات الأمنية المشرفة على تأمينها.



وقدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مبادرة، تهدف الى خروج القوات الأميركية وفق آلية محددة، بينما دعا الحكومة العراقية الى تبنيها، أو تعديلها ومن ثم تبنيها.

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