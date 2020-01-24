صالح: نتطلع لبناء علاقات مثمرة مع الجميع

2020/01/24 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، خلال لقاءات منفصلة اجراها على هامش مشاركته في منتدى دافوس، مع عدد من زعماء وقادة الدول، ان العراق يتطلع لبناء علاقات مثمرة وواسعة مع دول العالم، مشدداً على اهمية احترام سيادة البلاد وقراره المستقل، داعياً الدول المشاركة في المنتدى العالمي، الى الإسهام بتنشيط الاقتصاد العراقي وتطوير البنى التحتية.

وذكرت بيانات رئاسية، تلقتها "الصباح"، ان " رئيس الجمهورية التقى في دافوس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واكد خلال اللقاء تطلع العراق لبناء علاقات مثمرة وواسعة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، مشيراً الى "أهمية العلاقة مع المانيا وضرورة إسهامها في إعمار البلاد والمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة".

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