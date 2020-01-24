الرئيس صالح يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ويؤكد حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة

2020/01/24 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادأكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "الرئيس صالح ‏التقى رئيس الوزراء الإيطالي".وأكد صالح، "حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة ترتكز على تقديم المصالح الوطنية العليا بعيداً عن الإملاءات وفرض الإرادات، واحترام السيادة والاستقرار وفقاً للمصالح المشتركة بيننا وبين دول الجوار والأصدقاء والشركاء الدوليين".

بغداد اليوم- بغداد

قال صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان هناك الكثير من الأطراف داخل ثورة تشرين منساقة مع اطراف دولية تريد احداث الفوضى في البلاد.

وبين العبيدي في حوار متلفز، ان "منذ انطلاق ثورة تش

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اليوم الجمعة، تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ، عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين في العراق، في الثامن من كانون الثاني الجاري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة ا

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، على ضرورة احترام قرار مجلس النواب العراقي بخصوص وجود القوات الأجنبية في العراق؟

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "صالح استقبل في روما، وزير الخارجية الإيط

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