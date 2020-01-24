الصدريون يرفعون خيامهم من ساحات الاعتصام بعد تراجع الصدر عن دعم الاحتجاجات

2020/01/24 | 23:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مراسلو "كلكامش برس"، مساء اليوم الجمعة، بأن أتباع التيار الصدري الموجودين في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات، بدأوا برفع خيام الاعتصام، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التراجع عن دعم الاحتجاجات.وقال مراسلونا إن أتباع التيار الصدري بدأوا بتفكيك خيام الاعتصام التابعة لهم المنصوبة في ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات، بعد التغريدة الأخيرة لزعيمهم مقتدى الصدر، والتي أعلن فيها أنه لن يدعم الاحتجاجات بعد اليوم.

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