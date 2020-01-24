مواطن مسيحي من بغديدا مع ثلاثة فرنسيين تمّ إختطافهم في بغداد

2020/01/24 | 23:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل اختفى أربعة موظفين من منظمة SOS الفرنسية يوم الأثنين 20 كانون الثاني في بغداد وهم كلّ من ” جوليان ديتمار ، ألكسندر كودارزي ، انطون بروتشون وطارق متّوكا من مدينة بغديدا/قضاء الحمدانية ” .ووضّحت المنظمة في بيان لها بأنّهم كانوا يذهبون إلى إجتماع عصر يوم الأثنين أثناء خروجهم …

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