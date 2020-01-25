الوداد المغربي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

2020/01/25 | 00:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوداد البيضاوي المغربي يهزم اتحاد العاصمة الجزائري ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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