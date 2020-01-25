2020/01/25 | 00:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد خبراء في الأنواء الجوية، وجود موجة برد شديدة وغير مسبوقة تنتظرها مناطق واسعة من البلاد، قد تستمر طيلة الأسبوع المقبل، فضلًا عن تساقط ثلوج شمال وغرب البلاد، فيما لفت إلى أنه لا ينصح بالسفر ليلًا.

متنبئ جوي: فرص هطول الأمطار مستمرة على مدن الشمال والوسط هذه الليلة، مع بعض الغزارة أحيانًا تشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين

قال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إنه "خلال ليل الجمعة تضعف الهطولات المطرية تدريجيًا على الأنبار ومدن الشمال، وتجتاح هذه المناطق رياح قطبية شمالية شديدة البرودة ثم باقي مدن البلاد، وتعتبر هي الأبرد منذ عدة سنوات"، مضيفًا أنه "يتوقع أن يتشكل الانجماد في أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في مدن الشمال والغربية وبادية الجنوب وأعلى قليلًا في الوسط والجنوب".

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أكد عطية أن "فرص تشكل الضباب وانعدام الرؤية واردة هذه الليلة وصباح السبت في مناطق واسعة من مدن الشمال والأنبار وواسط وصلاح الدين والعاصمة بغداد وجنوب ديالى ومناطق من مدن الفرات الأوسط وشمال ذي قار وشمال ميسان، لذلك لا ينصح بالسفر ليلًا".

بيّن أن "الجبهة الهوائية القطبية الباردة بدأت تقترب من مدن الفرات الأوسط والجنوب هذه الليلة مصحوبة بأمطار خفيفة في هذه الأماكن مع تشكل موجات غبار متصاعد خلال ساعات الليل وصباح يوم غد السبت"، مشيرًا إلى أن "فرص هطول الأمطار مستمرة على مدن الشمال والوسط هذه الليلة، مع بعض الغزارة أحيانًا تشمل العاصمة بغداد وصلاح الدين، فيما تلوح مناطق البصرة وميسان وذي قار قطرات مطر متفرقة الليلة أو صباح الغد".

أكد أن "فرص هطول الثلوج واردة في مناطق من مدينة الأنبار وتحديدًا جنوب القائم والرطبة"، فضلًا عن "فرص لهطول الثلوج هذه الليلة على مرتفعات شرق وشمال السليمانية وشمال أربيل وشرق وشمال دهوك".

لفت إلى أنه "اعتبارًا من فجر يوم السبت، موجة شديدة البرودة تبدأ بالتأثير على البلاد، مصحوبة بدرجات حرارة متدنية إلى ما دون الصفر في شمال البلاد وغرب الأنبار، والحذر من تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح في الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن "درجات حرارة ستكون حول الصفر في العاصمة بغداد ومدن الوسط وأعلى من ذلك في مدن الجنوب".

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