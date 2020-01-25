اليوم.. انطلاق الدوري الممتاز بالكرة الطائرة

2020/01/25 | 00:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

تنطلق اليوم في محافظة اربيل مباريات منافسات الادوار النهائية (دوري الشهداء) لاندية العراق للدرجة الممتازة بالكرة الطائرة للموسم الرياضي 2019/2020 والذي يستمر حتى الاول من شباط المقبل، ويلتقي اليوم في الساعة الثانية عشرة ظهرا الجيش والدغارة، تليها مباراة البيشمركة مع القيثارة الخضراء تمام الساعة الثانية ظهرا، وتختتم لقاءات اليوم بين غاز الجنوب والبحري في الساعة الرابعة عصر وتجري جميع المباريات في القاعة الرياضية المغلقة لكلية التربية الرياضية.

وتستكمل المنافسات يوم غد الاحد حيث تجمع الشرطة مع غاز الجنوب، والدغارة يواجه البيشمركه، بينما تشهد القاعة الرياضية مواجهة مهمة بين فريقي اربيل والجيش، وتتضمن لقاءات بعد غد الاثنين ديربي الشمال بين البيشمركة واربيل ، وديربي ثانيا يجمع غاز الجنوب والدغارة وتختتم المواجهات بين الشرطة والبحربي، ويكون يوم الثلاثاء استراحة للفرق وتستكمل المواجهات يوم الاربعاء المقبل.

وكان الاتحاد المركزي للكرة الطائرة حدد خلال اجتماعه الذي عقده الاتحاد مع ممثلي الاندية المتاهلة لدوري الشهداء تحتفظ الاندية المتبارية بالنتائج التي حصلت عليها ( عدد مرات الفوز - النقاط - لها من الاشواط وماعليها ونسبتهما - لها من نقاط الاشواط وماعليها ونسبتهما ) لغرض احتسابها وترحيلها في ادوار المربع الذهبي، واذا تعذرت اقامة مباريات المربع الذهبي ( لظرف طارئ) سيصار الى اعتماد هذه النتائج لتسمية صاحب المركز الاول والوصيف والمراكز الاخرى.



وتكون كرة اللعب المستخدمة نوع ميكاسا هي الكرة المعتمدة والواجب اللعب فيها اثناء المباريات، ويحق لكل ناد مشارك (بالاعارة) للاعب واحد فقط من الاندية الاخرى غير المتاهلة على وفق الضوابط والاصول،والتاكيد على مشاركة اللاعب تولد 2001 فما فوق مع كل ناد اجباريا استنادا للفقرة ثامنا من اللائحة الفنية والتنظيمية مع ضرورة الالتزام جميع اللوائح الخاصة بالاتحاد المركزي للعبة.

وكان الشرطة قد توج بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الماضي بعدما تغلب على فريق غاز الجنوب في المباراة التي اقيمت على قاعة الشعب المغلقة بنتيجة 3-0، بينما تمكن القوة الجوية من حصد المركز الثالث الجوية بتغلبه على البيشمركة بنتيجة 3 – 2 وبالتالي يسعى الشرطة للحفاظ على لقب البطولة

في النسخة الحالية.

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