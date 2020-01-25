إصابة شاب بهجوم مسلح شمال الناصرية

2020/01/25 | 00:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن شابا أصيب بهجوم مسلح شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر ل "الغد برس"، أن "مسلحين مجهولين هاجموا شابا في القرية العصرية شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مؤكدا أن "الشاب أصيب بجروح بليغة نتيجة الهجوم".

وبين المصدر، أن "الشاب يعمل في محطة وقود وأصيب أثناء عودته إلى المنزل"، لافتا إلى أنه " تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

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