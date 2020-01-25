شاهد : إطلالة “نانسي عجرم” فى إعلان The Voice Kids بعد إستمرارها

2020/01/25 | 00:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، لتصويرحلقات من الموسم الثالث من برنامج “the Voice Kids” ، ففى يوم 24 فبراير المقبل، ستصور الحلقة النصف النهائية، وفي 7 مارس الحلقة النهائية.وظهرت نانسي ، خلال إعلان the Voice Kids ، بإطلالة مبجهة مرتدية فستانا أحمر اللون ، طويل من جانب ، وقصير […]

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