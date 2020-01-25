تحذير من طقس شديد البرودة يوم غد السبت

2020/01/25 | 00:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تشير التوقعات الجوية، الى طقس شديد البرودة يوم غد السبت.

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