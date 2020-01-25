سعيد الوجاني - قضية الصحراء الغربية ، قضية نظام جزائري

2020/01/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني هل قضية نزاع الصحراء الغربية ، تشرف على خاتمتها النهائية بمحاولات تحلل النظام الجزائري منها ، وتخلص الشعب الجزائري من نزاع فرضته ظروف الحرب الباردة ، وعندما انتهت الحرب ، وجد النظام الجزائري نفسه متورطا في قضية اكبر منه ، وخاصه ، وانها كلفته الملايير من الدولارات كان اجدى ، واولى ان يستفيد منها الجزائريون الذين رغم البترول والغاز ، يعيشون ضنك العيش .منذ ان فتح نزاع الصحراء الغربية في سنة 1975 ......

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