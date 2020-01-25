2020/01/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر عبد العزيز جمال الدين: * الحضارة المصرية مالت للأمومية في البداية لكنها لم تتحول إلي الذكورية بقسوة..والدليل شجرة الدرمحمد محي خطاب: * حتشبسوت و"سوبك نفرو" وملكات الأسرة الـ 12 ..شهادات خالدة على تميز المرأة المصريةسامي حرك:* "حابي" الذي يرمز للنيل ..إله بثديين حمل صفات أنثوية وذكورية في دلالة على المساواة بين الجنسين -;- أحمد شوقي:سر تاريخي وراء تسم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - الحضارة المصرية بين الأمومة وبطريركية الأبوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سامح عسكر - الحضارة المصرية بين الأمومة وبطريركية الأبوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).