2020/01/25 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سامح_عسكر عبد العزيز جمال الدين: * الحضارة المصرية مالت للأمومية في البداية لكنها لم تتحول إلي الذكورية بقسوة..
والدليل شجرة الدرمحمد محي خطاب: * حتشبسوت و"سوبك نفرو" وملكات الأسرة الـ 12 ..
شهادات خالدة على تميز المرأة المصريةسامي حرك:* "حابي" الذي يرمز للنيل ..
إله بثديين حمل صفات أنثوية وذكورية في دلالة على المساواة بين الجنسين -;- أحمد شوقي:سر تاريخي وراء تسم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - الحضارة المصرية بين الأمومة وبطريركية الأبوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
والدليل شجرة الدرمحمد محي خطاب: * حتشبسوت و"سوبك نفرو" وملكات الأسرة الـ 12 ..
شهادات خالدة على تميز المرأة المصريةسامي حرك:* "حابي" الذي يرمز للنيل ..
إله بثديين حمل صفات أنثوية وذكورية في دلالة على المساواة بين الجنسين -;- أحمد شوقي:سر تاريخي وراء تسم......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سامح عسكر - الحضارة المصرية بين الأمومة وبطريركية الأبوية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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