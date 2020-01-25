السلطات التركية: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 14 قتيلا

2020/01/25 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا، إلى 14 قتيلا.

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