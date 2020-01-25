شاهد : النجم العالمي”مينا مسعود” يشارك فى تحدي جديد عبر إنستغرام

2020/01/25 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ شارك النجم العالمي مينا مسعود ، فى تحدي جديد ، بعنوان dolly parton challenge ، وقد إنتشر خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعى.وهو عبارة عن ملصق به أربعة صور مختلفة لكل تطبيق من تطبيقات التواصل الإجتماعي ، وشارك النجم العالمى بتلك الصورة المجمعة لكل تطبيق من “فيس بوك، ولينكيد أن، وانستجرام، […]

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