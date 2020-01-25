2020/01/25 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي، الذي ضرب مساء الجمعة شرق تركيا، إلى 14 قتيلا ونحو 270 جريحا، ب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 14 قتيلا و270 جريحا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 14 قتيلا و270 جريحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).