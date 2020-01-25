دورتموند يسحق كولن بخماسية في الدوري الالماني

2020/01/25 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطر بوروسيا دورتموند شباك ضيفه كولن بخماسية مقابل هدف، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

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