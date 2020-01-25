الصواريخ الكارتونية

2020/01/25 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام دارت‭ ‬تعليقات‭ ‬واتهامات‭ ‬و‭ ‬نقاشات‭ ‬كثيرة،‭ ‬اشترك‭ ‬فيها‭ ‬سياسيون‭ ‬وعسكريون‭ ‬وخبراء‭ ‬،‭ ‬بين‭ ‬تصديق‭ ‬وتكذيب‭ ‬لمدى‭ ‬قدرة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬والتأثير،‭ ‬وهل‭ ‬كانت‭ ‬فارغة‭ ‬أم‭ ‬محشوة‭ ‬؟‭ ‬وزاد‭ ‬في‭ ‬اتساع‭ ‬الشكوك‭ ‬تصريحات‭ ‬إيرانية‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬رغبة‭ ‬طهران‭ ‬تحقيق‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬عند‭ ‬مهاجمة‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الأسد‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬قيل‭ ‬عن‭ […]

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