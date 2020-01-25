2020/01/25 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكويت تستدعي سفير طهران لاتهامها بالمشاركة في قتل سليماني واشنطن- مرسي ابو طوق الكويت -الزمان اعلن البنتاغون الجمعة ان 34 جنديا اميركيا اصيبوا بارتجاج في الدماغ اثناء الضربات الايرانية الاخيرة على قاعدة عين الاسد في غرب العراق. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحافيين ان «34 جنديا اصيبوا بارتجاج في الدماغ».
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[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البنتاغون:إصابة 34 جندياً أميركياً بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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