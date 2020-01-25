‭ ‬البنتاغون‭:‬إصابة‭ ‬34‭ ‬جندياً‭ ‬أميركياً‭ ‬بارتجاج‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬جراء‭ ‬الضربات‭ ‬الإيرانية‭ ‬

2020/01/25 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭ ‬تستدعي‭ ‬سفير‭ ‬طهران‭ ‬لاتهامها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬سليماني واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ‭ ‬الكويت‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلن‭ ‬البنتاغون‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬34‭ ‬جنديا‭ ‬اميركيا‭ ‬اصيبوا‭ ‬بارتجاج‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬اثناء‭ ‬الضربات‭ ‬الايرانية‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬عين‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬البنتاغون‭ ‬جوناثان‭ ‬هوفمان‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬34‭ ‬جنديا‭ ‬اصيبوا‭ ‬بارتجاج‭ ‬في‭ ‬الدماغ‮»‬‭.[…]

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