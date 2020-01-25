سباق مع الزمن في بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

2020/01/25 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬تحاول‭ ‬بروكسل‭ ‬كسب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لانقاذ‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الايراني‭ ‬الجمعة‭ ‬إذ‭ ‬دعت‭ ‬الى‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬بعدما‭ ‬أطلقت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬ألمانيا‭ ‬آلية‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات‭.‬فيةا‭ ‬اجمع‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬محاولة‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬وتستغرق‭ ‬وقتاً‭ .‬وأطلقت‭ ‬العواصم‭ ‬الأوروبية‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اتخذت‭ ‬ايران‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ […]

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