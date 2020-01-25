فيديو : لأول مرة.. الفنانة “عايدة رياض” تروي تفاصيل حبسها فى قضية منافية للآداب

2020/01/25 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تحدثت الفنانة المصرية عايدة رياض ، لأول مرة عن تفاصيل حبسها فى قضية عرفت إعلاميا بقضية “الكومبارس” فى الثمانينيات ، كانت ستنهي مسيرتها الفنية.حيث واجهت الفنانة المصرية تهمة ممارسة الدعارة،وقالت خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج “تحيا الستات”، على قناة “النهار”، أن هذه الأزمة تسببت لها في أذى كبير للغاية، […]

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