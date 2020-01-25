فرنسا تسجل اصابتين بفايروس كورونا

2020/01/25 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت أولى الإصابات بفيروس كورونا الصيني في أوروبا إذ أعلنت السلطات الفرنسية عن وجود حالتين على أراضيها.

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