تظاهرة‭ ‬الصدر‭ ‬تمرّ‭ ‬بسلام‭ ‬وقتيلان‭ ‬بالرصاص‭ ‬والغاز في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬والظلم‭ ‬

2020/01/25 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختطاف‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرنسيين‭ ‬وعراقي‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬كاثوليكية‭ ‬ببغداد بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬قتل‭ ‬متظاهران‭ ‬عراقيان‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬وفق‭ ‬الشرطة‭ ‬ومصدر‭ ‬طبي‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬القتيلين‭ ‬أصيب‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬والثاني‭ ‬بقنبلة‭ ‬غاز‭ ‬مسيل‭ ‬للدموع‭.‬وحصلت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ […]

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