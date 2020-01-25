2020/01/25 | 01:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختطاف ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة كاثوليكية ببغداد بغداد – عبدالحسين غزال قتل متظاهران عراقيان وأصيب العشرات بجروح الجمعة خلال مشاركتهم في تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة بغداد، وفق الشرطة ومصدر طبي. وقال المصدر أن أحد القتيلين أصيب بالرصاص الحي والثاني بقنبلة غاز مسيل للدموع.
وحصلت أعمال العنف بعد مشاركة الآلاف في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة الصدر تمرّ بسلام وقتيلان بالرصاص والغاز في الاحتجاجات ضد الفساد والظلم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحصلت أعمال العنف بعد مشاركة الآلاف في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة الصدر تمرّ بسلام وقتيلان بالرصاص والغاز في الاحتجاجات ضد الفساد والظلم ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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