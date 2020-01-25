البزّاز يمنح الفنان ياس خضر قلادة الابداع الذهبية

2020/01/25 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬كرّم‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬،‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬الشهير‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭ ‬بمنحه‭ ‬قلادة‭ ‬الابداع‭ ‬الذهبية‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬امتيازات‭ ‬مادية‭ ‬ومعنوية‭ ‬تليق‭ ‬بالمبدعين‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬وجرى‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬التكريم‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬الفنّان‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ظهيرة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬عبر‭ ‬الفنّان‭ […]

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