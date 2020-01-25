هل يساعد الملح على تخفيض الوزن؟

2020/01/25 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد نتائج دراسة أمريكية على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، التقليل من كمية الملح المستهلكة يوميا، وفي نفس الوقت تدحض الرأي القائل إن الملح يساهم في تخفيض الوزن.

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