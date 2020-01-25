الصين تعلن ارتفاع عدد الوفيات بالفايروس القاتل الى 41 حالة

2020/01/25 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أاعلنت الصين، اليوم السبت، وفاة 15 شخصا وإصابة 180 شخصا آخرين بفيروس كورونا مع تصاعد لتفشي المرض في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

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