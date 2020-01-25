2020/01/25 | 03:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور …رفع خيم الاعتصام التابعة للتيار الصدري من ساحة التحرير في بغداد وجميع المحافظات بعد تغريدة مقتدى الصدر الاخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 03:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور …رفع خيم الاعتصام التابعة للتيار الصدري من ساحة التحرير في بغداد وجميع المحافظات بعد تغريدة مقتدى الصدر الاخيرة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور …رفع خيم الاعتصام التابعة للتيار الصدري من ساحة التحرير في بغداد وجميع المحافظات بعد تغريدة مقتدى الصدر الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).