ليفربول يدرس التعاقد مع نجم نابولي

2020/01/25 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس ليفربول التعاقد مع الإسباني فابيان رويز، نجم وسط نابولي، والذي يهتم بخدماته أيضًا برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي.

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