شنكر يتحدث للحرة عن الوجود الاميركي في العراق.. ويعلق على الحكومة اللبنانية

2020/01/25 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مُساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شنكر" إنهُ لم يتم إجراء أي مُحادثات مع الجانب العراقي بخصوص خروج القوات الأميركية من العراق.وفي مقابلة خاصة مع الحرة، أشار شنكر، الجمعة، إلى أن هناك حوارا بين واشنطن والحكومة العراقية بشان العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشأن لبنان، قال شنكر إن الولايات المتحدة ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تلعب دورا مهما في مساعي حل النزاع في ليبيا.

وهذه المقابلة كاملة:

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