2020/01/25 | 07:12 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، السبت، بانه تم حرق خيام معتصمي البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "اغلب خيام المعتصمين بالبصرة تم حرقها بالكامل".واضاف ان " المعتصمون اكدوا استمرارهم بالاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم".ووجه قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال، امس الجمعة، بنزول الجيش إلى الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الإعتصام.





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