طوني خليفة يتوعد نانسي عجرم وزوجها

2020/01/25 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توعد الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، مواطنته، الفنانة نانسي عجرم، في حال إن كشف القضاء أن اللص الذي حاول سرقة منزلها، أتى إليها ليطالب بماله.وقال في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، إنه لن يلتزم الصمت في حال أظهر القضاء أن اللص أتى ليطالب بماله.وتابع: “يا ويل نانسي وزوجها فادي الهاشم إذا ثبت أن […]

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