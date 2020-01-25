مليونية العراق ..لماذا سموها ثورة العشرين الثانية؟ 

2020/01/25 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيدا عن ابعاد وتحليلات وتوصيفات الحشود المليونية التي شهدها العراق يوم الجمعة رفضا للتواجد الاميركي في البلاد، اوجه اخرى اظهرتها حشود العراقيين في م...

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