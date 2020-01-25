الصدريون ينسحبون من ساحات الاحتجاجات و

2020/01/25 | 07:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من ساحات التظاهر المنتشرة في مدن عراقية، بعد وقت قصير من تغريدة للصدر اتهم ساحات الاحتجاج بالتعامل مع مدعومين من الخارج.اتهام الصدر جاء بعد ان رفض المحتجون المشاركة بتظاهرة مليونية حشد لها الصدر وتيارات شيعية مقربة من ايران ضد التواجد الامريكي في العراق، بعد أن قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.ومنذ فجر اليوم السبت اقتحمت ما يعرف بقوة "الصدمة" ساحة الاعتصام في البصرة وأحرقت خيم المتظاهرين واعتقلت عددا منهم.وابلغ مسؤول امني شفق نيوز، ان قيادة عمليات البصرة "طلبت من اللجان التنسيقية للتظاهرات، بعدم التظاهر خارج الأماكن المخصصة، وهذا الامر دفعها لشن العملية".وفي بغداد استمر المتظاهرون بقطع شارع محمد القاسم السريع، بعدما تعرضوا ليلا، لهجوم من قبل عناصر الأمن أدى الى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 25 آخرين.

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