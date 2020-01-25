شاهد : فيصل القاسم يكشف معلومة مثيرة عن اختراق بن سلمان لهاتف “بيزوس”

2020/01/25 | 07:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علق الإعلامي السوري فيصل القاسم على التقارير المثارة حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس – مالك شركة أمازون.عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية يؤكد أن السعودية لم تخترق موبايل مالك جريدة واشنطن بوست…..هههه…ذكرتني بالنفي السعودي لاغتيال جمال خاشقجي حيث قال محمد بن سلمان وقتها […]

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