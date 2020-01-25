وفاة صاحب أشهر برنامج ديني في مصر وحيدًا داخل شقته

2020/01/25 | 08:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / توفي الإذاعي محمد عبد العزيز – صاحب مقولة (إذاعة القرآن الكريم من القاهرة) – عن عمر يناهز 80 سنة بعد العثور عليه مستلقيا داخل شقته.وكان “عبد العزيز” قد التقى مجموعة من أصدقائه أمس ، قبل أن يتركهم ويرحل حيث يعيش وحيدًا ولم يسبق له الزواج.وحاول أحد أصدقائه الاتصال به لكنه لم […]

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