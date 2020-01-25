السليمانية تستقبل جثامين 5 كورد حاولوا الهجرة لاوروبا

2020/01/25 | 08:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصلت جثامين خمسة مهاجرين من اقليم كوردستان عن طريق مطار السليمانية بعد لقوا مصرعهم بغرق قارب يقلهم بين الحدود المائية لليونان وايطاليا.واجريت مراسم لاستقبال الجثامين بمشاركة مسؤولين محليين وحزبيين.ووقع الحادث في 11 من الشهر الجاري بالقرب من جزيرة باكسوس بين الحدود المائية لليونان وايطاليا، حيث تمكنت فرق الانقاذ في اليونان من انقاذ 21 مهاجرا وعثرت على جثامين 12 اخرين عدد منهم من سكان اقليم كوردستان.

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