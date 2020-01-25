شرطة ذي قار تستنفر جهودها للبحث عن قاتلي “الطبيبين”

2020/01/25 | 08:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت القيادة في بيان لها إن “شرطه ذي قار تحقق بمحاوله اغتيال طبيبين صوب الشامية قرب تقاطع الثورة، نفذها مجهولون يستقلون دراجه نارية حيث اطلق النار على أشخاص اثنين قرب منزلهم ولاذوا بالفرار”، لافتا إلى أن “ضباط شرطة الثورة نقلوا المصابين الى مستشفى الحسين التعليمي”.واضاف البيان أن “قائد شرطة ذي قار العميد ناصر […]

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