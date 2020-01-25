يرفعون خيامهم من ساحة التحرير بعد تغريدة الصدر

2020/01/25 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، يوم امس الجمعة، بأنه تم رفع عدد من خيم الاعتصام في ساحة التحرير ببغداد ومحافظات اخرى....

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