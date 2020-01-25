هالاند يسجل مجددا ويقود دورتموند لوصافة الدوري الألماني

2020/01/25 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكتسح بروسيا دورتموند ضيفه كولن 5/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك، لحساب الجولة الـ19 من الدوري الألماني، الجمعة.وسجل لبروسيا دورتموند رافائيل غيريرو، وماركو رويس، جادون سانشو وإيرلينغ هالاند ”هدفين“، في الدقائق الأولى، 29، 48، 78 و88، في حين سجل مارك أوث الهدف الوحيد لكولن في الدقيقة 65.ورفع الفوز رصيد بروسيا دورتموند إلى 36، في المركز الثاني، مناصفة مع باير ن ميونخ، الذي يلعب مع شالكة السبت، في حين جمدت الخسارة رصيد كولن عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل الوافد الجديد، هالاند هدفين، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في مباراتين فقط بعد أن سجل ثلاثة (هاتريك)، في الفوز 5/3 على أوغسبورغ.

ودخل هالاند تاريخ الدوري الألماني حيث ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن اللاعب النرويجي بات أصبح أسرع لاعب يصل إلى 5 أهداف خلال مشاركته في 57 دقيقة فقط.

وتساوى هالاند مع زميله الإسباني باكو ألكاسير، الذي سجل 5 أهداف أيضًا منذ بداية الموسم.

وانتقل هالاند، البالغ من العمر 19 عاما، إلى بروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الشتوي، قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

وحقق بروسيا دورتموند الفوز العاشر، مقابل 6 تعادلات، و3 خسائر، مسجلا 51 هدفا، في حين تلقى 28 هدفا.

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