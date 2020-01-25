العمل تعلن إيقاف الشمول براتب المعين المفرغ لهذا السبب

2020/01/25 | 09:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة (25 كانون الثاني 2020)، إيقاف الشمول براتب المعين الم...





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