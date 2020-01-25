2020/01/25 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت، افتتاح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وسريع محمد القاسم بشكل كامل.

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