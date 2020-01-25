عمليات بغداد تعيد فتح جميع الطرق والساحات المغلقة وجسر الأحرار

2020/01/25 | 09:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إعادة فتح جميع الطرق والساحات وجسر الأحرار، أمام المارة والعجلات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "جميع الطرق تم فتحها، طريق محمد القاسم السريع، وشارع النضال، وساحتيّ الطيران وقرطبة، وجسر الأحرار، أمام حركة العجلات بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "يجري الآن تنظيف تلك الأماكن من النفايات".

يشار إلى أن المتظاهرين سيطروا منذ نحو أربعة أيام على ساحة الطيران وسط بغداد وأغلقوها بالكامل أمام حركة العجلات، ومن ثم تقدموا نحو ساحة قرطبة التي تقع تحت جسر طريق محمد القاسم السريع وسيطروا عليها أيضاً، ثم تمكنوا من قطع جسر محمد القاسم، وذلك بعد عمليات كر وفر مع قوات مكافحة الشغب.

فيما قامت القوات الأمنية منذ أسابيع عدة بغلق جسر الأحرار وسط بغداد بالكتل الكونكريتية.

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