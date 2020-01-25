ضمنها سريع محمد القاسم وجسر الأحرار.. عمليات بغداد تعيد فتح جميع الطرق المغلقة

2020/01/25 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، إعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة.وقالت القيادة، في بيان، إن "جميع الطرق تم فتحها وطريق محمد القاسم مفتوح ويجري الان تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة لإعادة افتتاحها امام حركة العجلات بشكل دائم".وأضافت، أنه "تم افتتاح جسر الأحرار امام حركة العجلات بشكل كامل، فضلا عن افتتاح ساحة الطيران وساحة قرطبة امام حركة العجلات بشكل كامل".

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