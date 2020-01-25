الرافدين: ماضون باسترجاع المبالغ من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن التسديد

2020/01/25 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مصرف الرافدين، السبت، عن استمراره في استرجاع أمواله من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد مابذمتهم من مبالغ او اقساط شهرية متاخرة جراء القروض التي تم اتخاذها من المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم وضع خطة لاسترداد تلك الأموال بذمة الممتنعين عن دفعها وفقا للشروط والإجراءات القانونية".وأشار إلى، "وجود متابعة حثيثة لهذا الموضوع اسهم باسترجاع اكثر من 16 مليار دينار في عام 2019 والمصرف اتخذ كافة الاساليب القانونية بحق من تخلف عن تسديد أموال المصرف".

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